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Питаться здорово: что должно быть в рационе школьника
Питаться здорово: что должно быть в рационе школьника
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Какие блюда должны быть в рационе школьника, рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора... 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T17:59+0300
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Какие блюда должны быть в рационе школьника, рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия. По словам Чачба во многих столичных школах нет подходящих помещений для организации полноценного питания. Из 18 школ только в 7 есть полноценные столовые. "Проблема в том, что во многих школах нет соответствующих оборудованных помещений. Это просто бывшие классы или подсобные помещения, которые обустраивают под пищеблок. Чтобы дети не голодали и был какой-то перекус, мы разрешаем организовать там буфет", - сказала она. Обеспечение детей питанием во время учебных занятий – важное условие для поддержания их здоровья. В идеале, в школах должно быть представлено здоровое меню с учетом специальных нормативов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Питаться здорово: что должно быть в рационе школьника
17:59 05.09.2024 (обновлено: 20:59 05.09.2024)
Какие блюда должны быть в рационе школьника, рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия.
По словам Чачба во многих столичных школах нет подходящих помещений для организации полноценного питания. Из 18 школ только в 7 есть полноценные столовые.
"Проблема в том, что во многих школах нет соответствующих оборудованных помещений. Это просто бывшие классы или подсобные помещения, которые обустраивают под пищеблок. Чтобы дети не голодали и был какой-то перекус, мы разрешаем организовать там буфет", - сказала она.
Обеспечение детей питанием во время учебных занятий – важное условие для поддержания их здоровья. В идеале, в школах должно быть представлено здоровое меню с учетом специальных нормативов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.