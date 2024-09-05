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В ожидании гостей и конкурс пьес: Ираклий Хинтба о планах РУСДРАМа

В ожидании гостей и конкурс пьес: Ираклий Хинтба о планах РУСДРАМа

Sputnik Абхазия

О том, как удалось организовать гастроли "Балтийского дома" в Абхазии и о конкурсе пьес памяти Владислава Ардзинба в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор... 05.09.2024, Sputnik Абхазия

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В налаживании контактов всегда необходимы простые человеческие отношения, это приносит пользу и работе театра, и зрителям, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Именно подход позволил организовать гастроли петербургского театра "Балтийский дом" в Абхазии. Российские артисты покажут четыре спектакля с 13 по 15 сентября. Хинтба подчеркнул, что взаимодействие с российскими коллегами жизненно важно для абхазской театральной культуры и отметил, что считает Россию носителем лучшей театральной культуры мира. В беседе Ираклий Хинтба также затронул тему объявленного РУСДРАМом конкурса пьес, посвященного жизни и личности первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. По его словам, этот конкурс, в том числе, может повлиять на стимуляцию развития абхазской современной драматургии. Эту идею поддержала супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения.

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