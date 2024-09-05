https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/v-ozhidanii-gostey-i-konkurs-pes-irakliy-khintba-o-planakh-rusdrama-1052192881.html
В ожидании гостей и конкурс пьес: Ираклий Хинтба о планах РУСДРАМа
В ожидании гостей и конкурс пьес: Ираклий Хинтба о планах РУСДРАМа
Sputnik Абхазия
О том, как удалось организовать гастроли "Балтийского дома" в Абхазии и о конкурсе пьес памяти Владислава Ардзинба в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор... 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T21:05+0300
2024-09-05T21:05+0300
2024-09-05T21:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
русдрам
театр
культура
ираклий хинтба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/05/1052192127_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_d1d41c8439b57dbab43e7168f7f6a7e2.jpg
В налаживании контактов всегда необходимы простые человеческие отношения, это приносит пользу и работе театра, и зрителям, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Именно подход позволил организовать гастроли петербургского театра "Балтийский дом" в Абхазии. Российские артисты покажут четыре спектакля с 13 по 15 сентября. Хинтба подчеркнул, что взаимодействие с российскими коллегами жизненно важно для абхазской театральной культуры и отметил, что считает Россию носителем лучшей театральной культуры мира. В беседе Ираклий Хинтба также затронул тему объявленного РУСДРАМом конкурса пьес, посвященного жизни и личности первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. По его словам, этот конкурс, в том числе, может повлиять на стимуляцию развития абхазской современной драматургии. Эту идею поддержала супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/05/1052192127_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_d224b57ee175bf56db87ca362d19d11d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, русдрам, театр, культура, ираклий хинтба, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, русдрам, театр, культура, ираклий хинтба, видео
В ожидании гостей и конкурс пьес: Ираклий Хинтба о планах РУСДРАМа
О том, как удалось организовать гастроли "Балтийского дома" в Абхазии и о конкурсе пьес памяти Владислава Ардзинба в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
В налаживании контактов всегда необходимы простые человеческие отношения, это приносит пользу и работе театра, и зрителям, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Именно подход позволил организовать гастроли петербургского театра "Балтийский дом" в Абхазии. Российские артисты покажут четыре спектакля с 13 по 15 сентября.
Хинтба подчеркнул, что взаимодействие с российскими коллегами жизненно важно для абхазской театральной культуры и отметил, что считает Россию носителем лучшей театральной культуры мира.
В беседе Ираклий Хинтба также затронул тему объявленного РУСДРАМом конкурса пьес, посвященного жизни и личности первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
По его словам, этот конкурс, в том числе, может повлиять на стимуляцию развития абхазской современной драматургии. Эту идею поддержала супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения.