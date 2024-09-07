https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/ansambl-myrzakan-vystupil-na-gala-kontserte-foruma-drevnikh-gorodov-v-ryazani-1052208447.html

Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте форума древних городов в Рязани

Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте форума древних городов в Рязани

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября.Как рассказал Sputnik руководитель ансамбля Ираклий Джумутия, коллектив из Абхазии исполнил три танца – абхазский народный, осетинский и горский."Мырзакан" участвовал в форуме при посредничестве представительства Россотрудничества в Абхазии.

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