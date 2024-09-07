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Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте форума древних городов в Рязани
Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте форума древних городов в Рязани
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября. 07.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-07T20:13+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября.Как рассказал Sputnik руководитель ансамбля Ираклий Джумутия, коллектив из Абхазии исполнил три танца – абхазский народный, осетинский и горский."Мырзакан" участвовал в форуме при посредничестве представительства Россотрудничества в Абхазии.
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танцы, культура, абхазия, рязань
Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте форума древних городов в Рязани
20:13 07.09.2024 (обновлено: 08:15 08.09.2024)
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября.
Как рассказал Sputnik руководитель ансамбля Ираклий Джумутия, коллектив из Абхазии исполнил три танца – абхазский народный, осетинский и горский.
"Несколько тысяч зрителей наблюдали наше выступление. Прошло все очень эмоционально, российская публика очень любит наши танцы. Также мы познакомились и с представителями других культур", – отметил Джумутия.
"Мырзакан" участвовал в форуме при посредничестве представительства Россотрудничества в Абхазии.