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Хазин о вероятном сговоре в глубинном государстве США

Хазин о вероятном сговоре в глубинном государстве США

Sputnik Абхазия

Выборы в США выиграет Трамп, а "рулить" будет Вэнс, полагает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T16:22+0300

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Хазин о вероятном сговоре в глубинном государстве США Sputnik Абхазия Хазин о вероятном сговоре в глубинном государстве США

Так называемую экономическую программу Камалы Харрис можно назвать "военным коммунизмом лайт", который неизбежно перейдет в "хард", оттого такие столпы либерализма как Wall Street Journal и New York Times начинают критиковать Харрис, при этом напрашивается вывод о том, что очень серьезные силы решили сделать ставку на Трампа, полагает известный российский экономический эксперт Михаил Хазин."Произошел некий сговор между финансовыми демиургами-банкирами, американцами по происхождению, но транснационалами по сути, с промышленными демиургами США и цифровиками, что может быть стратегическим выходом из сложившейся экономической ситуации), то тогда логика понятна – они выдвигают Трампа", – рассуждает эксперт.По мнению Хазина, Трамп, которому 79 лет, будет выступать на митингах, демонстрируя свое позитивное отличие от Байдена, а "рулить" будет Вэнс, как некогда Никсон при Эйзенхауэре."У Вэнса хорошие отношения с цифровиками, хорошее отношение с армией (он реально воевал в морской пехоте) и вообще он парень позитивный, а вот Камалу Харрис при всем желании позитивной назвать сложно", – отметил эксперт.

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