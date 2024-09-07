https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/takie-obstoyatelstva-avidzba-o-sezone-vinodeliya-v-abkhazii-1052194874.html

Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии

Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии наступило время сбора винограда. О том, какие объемы урожая планируют собрать, что будет с ценами на вино, в интервью радио Sputnik рассказал... 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T19:30+0300

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Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии

Авидзба отметил, что нынешний год для виноградарей не сложился удачно из-за перепадов температур."С потерями. Они были немалые. Но все равно движемся вперед. Сейчас уже начали сбор винограда. И надеемся завершить его успешно", – рассказал Валерий Авидзба. Он отметил, что главная их задача в том, чтобы уйти от завозимого виноматериала и изготавливать всю продукцию только из винограда, выращенного в Абхазии. Слушайте подкаст.

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