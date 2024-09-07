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Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии
Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии наступило время сбора винограда. О том, какие объемы урожая планируют собрать, что будет с ценами на вино, в интервью радио Sputnik рассказал... 07.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-07T19:30+0300
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Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии
Авидзба отметил, что нынешний год для виноградарей не сложился удачно из-за перепадов температур."С потерями. Они были немалые. Но все равно движемся вперед. Сейчас уже начали сбор винограда. И надеемся завершить его успешно", – рассказал Валерий Авидзба. Он отметил, что главная их задача в том, чтобы уйти от завозимого виноматериала и изготавливать всю продукцию только из винограда, выращенного в Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, виноград, виноделие, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, виноград, виноделие, аудио
Такие обстоятельства: Авидзба о сезоне виноделия в Абхазии
19:30 07.09.2024 (обновлено: 08:08 08.09.2024)
В Абхазии наступило время сбора винограда. О том, какие объемы урожая планируют собрать, что будет с ценами на вино, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора винзавода Валерий Авидзба.
Авидзба отметил, что нынешний год для виноградарей не сложился удачно из-за перепадов температур.
"С потерями. Они были немалые. Но все равно движемся вперед. Сейчас уже начали сбор винограда. И надеемся завершить его успешно", – рассказал Валерий Авидзба.
Он отметил, что главная их задача в том, чтобы уйти от завозимого виноматериала и изготавливать всю продукцию только из винограда, выращенного в Абхазии.