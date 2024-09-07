Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиново ДНР

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.