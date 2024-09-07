Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиново ДНР
13:30 07.09.2024 (обновлено: 08:11 08.09.2024)
© Sputnik / Мария Марикян / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
© Sputnik / Мария Марикян/
Подписаться
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиново ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17953 танка и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц специальной военной автомобильной техники.