https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/aktsiya-po-sboru-gumpomoschi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti-prodolzhitsya--1052210104.html

Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится

Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. 08.09.2024, Sputnik Абхазия

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2024-09-08T14:00+0300

2024-09-08T19:23+0300

в абхазии

мчс абхазии

абхазия

россия

курская область

гуманитарная помощь

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Для формирования гумпомощи принимают теплые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За информацией можно обратиться по номеру 226-30-49.

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мчс абхазии, абхазия, россия, курская область, гуманитарная помощь