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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/aktsiya-po-sboru-gumpomoschi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti-prodolzhitsya--1052210104.html
Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится
Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. 08.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Для формирования гумпомощи принимают теплые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За информацией можно обратиться по номеру 226-30-49.
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мчс абхазии, абхазия, россия, курская область, гуманитарная помощь
мчс абхазии, абхазия, россия, курская область, гуманитарная помощь

Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится

14:00 08.09.2024 (обновлено: 19:23 08.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукМЧС Абхазии
МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, уже есть первые пожертвования в виде одежды, но активность населения пока низкая.
Для формирования гумпомощи принимают теплые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За информацией можно обратиться по номеру 226-30-49.
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