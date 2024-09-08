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Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится
Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. 08.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-08T14:00+0300
2024-09-08T14:00+0300
2024-09-08T19:23+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Для формирования гумпомощи принимают теплые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За информацией можно обратиться по номеру 226-30-49.
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мчс абхазии, абхазия, россия, курская область, гуманитарная помощь
мчс абхазии, абхазия, россия, курская область, гуманитарная помощь
Акция по сбору гумпомощи для жителей Курской области продолжится
14:00 08.09.2024 (обновлено: 19:23 08.09.2024)
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжится сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, уже есть первые пожертвования в виде одежды, но активность населения пока низкая.
Для формирования гумпомощи принимают теплые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За информацией можно обратиться по номеру 226-30-49.