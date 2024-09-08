https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/kulturnaya-afisha-abkhazii-organnye-vechera-v-pitsunde-i-baltiyskom-dom-v-sukhume--1052209394.html

Культурная афиша Абхазии: "Органные вечера в Пицунде" и "Балтийском дом" в Сухуме

Культурная афиша Абхазии: "Органные вечера в Пицунде" и "Балтийском дом" в Сухуме

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 9 по 15 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 08.09.2024, Sputnik Абхазия

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Афиша культурных событий в Абхазии с 9 по 15 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. Sputnik Концертный зал Пицундского храма9 сентября в 20:00 - открытие Х Международного фестиваля "Органные вечера в Пицунде 2024". 10 сентября в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки артистов из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга и Сочи. 11 сентября в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки артистов из Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. 12 сентября в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки в исполнении Луки Гаделия и Кристины Эшба. 13 сентября в 17:00 и 20:00 в стенах храма выступят органистка из Японии Хироко Иноуэ и саксофонист из Москвы Вероника Кожухарова. 14 сентября в 17:00 - выступление органистов из Москвы Рубена Абдуллина и Алексея Семенова. 14 сентября в 20:00 - гала-концерт и закрытие фестиваля. РУСДРАМ 9 сентября в 19:00 - спектакль "Мама". 10 сентября в 19:00 – постановка "Виндзорские проказницы". 11 сентября в 19:00 – спектакль "Софичка". 13 сентября в 19:00 – спектакль "Попрыгунья" в исполнении Санкт-Петербургского театра "Балтийский дом". 14 сентября в 19:00 – спектакль "Таня" театра "Балтийский дом". 15 сентября в 19:00 – детский спектакль "Приключения Мамы Му и ее друзей" театра "Балтийский дом".Сухум15 сентября в 20:00 - поэтический вечер "Красота живущая в стихах". Прозвучат стихи в исполнении автора Алексея Барганджия.

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