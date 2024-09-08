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Нас двое. Почему мы ревнуем к бывшим
Нас двое. Почему мы ревнуем к бывшим
Sputnik Абхазия
Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А... 08.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-08T10:44+0300
2024-09-08T10:44+0300
2024-09-08T19:27+0300
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Нас двое Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Sputnik Абхазия
Нас двое Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА
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Нас двое. Почему мы ревнуем к бывшим
10:44 08.09.2024 (обновлено: 19:27 08.09.2024)
Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.