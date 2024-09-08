https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/nas-dvoe-pochemu-my-revnuem-k-byvshim--1052160854.html

Нас двое. Почему мы ревнуем к бывшим

Нас двое. Почему мы ревнуем к бывшим

Sputnik Абхазия

Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А... 08.09.2024, Sputnik Абхазия

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Нас двое Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером Sputnik Абхазия Нас двое Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером

Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА

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