https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/simonyan-zapadnye-npo-v-abkhazii-pytayutsya-izmenit-kulturnyy-kod-molodezhi-1052212937.html

Симоньян: западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи

Симоньян: западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи, заставить ее отвернуться от России и повернуться к Америке. Об этом... 08.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи, заставить ее отвернуться от России и повернуться к Америке. Об этом заявила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в передаче "Вечер с Соловьевым", которая уже была в эфире в восточной части России. Она отметила, что в республике сотни, если не тысячи, НПО. По ее словам, хуже всего то, что подавляющее большинство сотрудников этих НПО — граждане России, которые работают только на то, чтобы молодежь отвернулась от России и повернулась к Америке.

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