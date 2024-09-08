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https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/simonyan-zapadnye-npo-v-abkhazii-pytayutsya-izmenit-kulturnyy-kod-molodezhi-1052212937.html
Симоньян: западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи
Симоньян: западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи, заставить ее отвернуться от России и повернуться к Америке. Об этом... 08.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи, заставить ее отвернуться от России и повернуться к Америке. Об этом заявила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в передаче "Вечер с Соловьевым", которая уже была в эфире в восточной части России. Она отметила, что в республике сотни, если не тысячи, НПО. По ее словам, хуже всего то, что подавляющее большинство сотрудников этих НПО — граждане России, которые работают только на то, чтобы молодежь отвернулась от России и повернулась к Америке.
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маргарита симоньян, абхазия, россия, политика
маргарита симоньян, абхазия, россия, политика

Симоньян: западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи

22:19 08.09.2024
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2024
© POOL
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Западные НПО в Абхазии пытаются изменить культурный код молодежи, заставить ее отвернуться от России и повернуться к Америке. Об этом заявила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в передаче "Вечер с Соловьевым", которая уже была в эфире в восточной части России.
Она отметила, что в республике сотни, если не тысячи, НПО.
"Причем у некоторых, USAID например, прямо на сайте, в документах написано, что их цель в Абхазии — реинтегрировать Абхазию в Грузию и прекратить пагубное влияние Кремля. Пагубное влияние Кремля, видимо, выражается в деньгах, чтобы их выплачивать врачам, учителям, пенсионерам, в инвестиции, и в прочее. Они пытаются изменить культурный код молодежи, все эти "нпошки", — сказала Симоньян.
По ее словам, хуже всего то, что подавляющее большинство сотрудников этих НПО — граждане России, которые работают только на то, чтобы молодежь отвернулась от России и повернулась к Америке.
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