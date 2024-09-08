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Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Умер советский и российский телеведущий Александр Масляков, сообщили в Международном союзе КВН. 08.09.2024, Sputnik Абхазия

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квн

александр масляков

россия

телеведущие

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Умер советский и российский телеведущий Александр Масляков, сообщили в Международном союзе КВН. Ему было 82 года. Масляков был ведущим КВН с 1964 года.Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Начал работать на телевидении еще студентом Московского института инженеров транспорта в 1964 году. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.

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квн, александр масляков, россия, телеведущие