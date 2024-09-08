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Уроженец Абхазии погиб в зоне боевых действий в Курской области
Уроженец Абхазии погиб в зоне боевых действий в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Уроженец Абхазии Игорь Хеция погиб в зоне боевых действий у села Киреевка Суджанского района Курской области. 08.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-08T18:00+0300
2024-09-08T18:00+0300
2024-09-08T19:26+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Уроженец Абхазии Игорь Хеция погиб в зоне боевых действий у села Киреевка Суджанского района Курской области. Хеция с позывным "Пиночет" был бойцом "Пятнашки".
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курская область, абхазия, россия
курская область, абхазия, россия
Уроженец Абхазии погиб в зоне боевых действий в Курской области
18:00 08.09.2024 (обновлено: 19:26 08.09.2024)
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Уроженец Абхазии Игорь Хеция погиб в зоне боевых действий у села Киреевка Суджанского района Курской области.
Хеция с позывным "Пиночет" был бойцом "Пятнашки".