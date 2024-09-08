Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка ДНР
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники.