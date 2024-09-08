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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-novogrodovka-dnr-1052208887.html
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики. 08.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка ДНР

12:04 08.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
Обслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники.
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