https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/parlament-abkhazii-obratilsya-k-grazhdanam-dolzhnostnym-litsam-i-politicheskim-silam-1052216937.html
Парламент Абхазии обратился к гражданам, должностным лицам и политическим силам
Парламент Абхазии обратился к гражданам, должностным лицам и политическим силам
Sputnik Абхазия
В тексте отмечается, что тезис о том, что Народное Собрание блокирует важные инициативы, направленные на развитие экономики и других сфер, не соответствует... 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T14:54+0300
2024-09-09T14:54+0300
2024-09-09T15:40+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Парламент Абхазии принял постановление "Об обращении к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам". Полный текст опубликован в официальном Telegram-канале Народного Собрания. За прошедший период в рамках гармонизации законодательств Абхазии и России депутаты приняли 25 законов, ряд законов находится на этапе рассмотрения, состоялось несколько взаимных визитов парламентских делегаций. "Более того, депутатами были приняты решения и проведена работа по разъяснению гражданам не самых популярных в обществе вопросов, стоявших на двусторонней межгосударственной повестке на протяжении десятка лет", — говорится в публикации. Отмечается, что отношения между двумя государствами прошли испытание временем. Абхазия верна союзническому долгу, и многие уроженцы республики сражаются за общую победу на Донбассе. "Обращаемся ко всем гражданам, ответственным должностным лицам, политическим силам страны и призываем проявить благоразумие, быть сдержаннее в своих действиях и высказываниях в отношении друг друга и наших партнеров", – говорится в тексте.
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абхазия, парламент абхазии
абхазия, парламент абхазии
Парламент Абхазии обратился к гражданам, должностным лицам и политическим силам
14:54 09.09.2024 (обновлено: 15:40 09.09.2024)
В тексте отмечается, что тезис о том, что Народное Собрание блокирует важные инициативы, направленные на развитие экономики и других сфер, не соответствует действительности.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik.
Парламент Абхазии принял постановление "Об обращении к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам". Полный текст опубликован
в официальном Telegram-канале Народного Собрания.
Законодательный орган всегда будет стоять на страже национальных интересов и нацелен на дальнейшее укрепление межпарламентского диалога с российскими коллегами, говорится в тексте.
За прошедший период в рамках гармонизации законодательств Абхазии и России депутаты приняли 25 законов, ряд законов находится на этапе рассмотрения, состоялось несколько взаимных визитов парламентских делегаций.
"Более того, депутатами были приняты решения и проведена работа по разъяснению гражданам не самых популярных в обществе вопросов, стоявших на двусторонней межгосударственной повестке на протяжении десятка лет", — говорится в публикации.
Отмечается, что отношения между двумя государствами прошли испытание временем. Абхазия верна союзническому долгу, и многие уроженцы республики сражаются за общую победу на Донбассе.
"Обращаемся ко всем гражданам, ответственным должностным лицам, политическим силам страны и призываем проявить благоразумие, быть сдержаннее в своих действиях и высказываниях в отношении друг друга и наших партнеров", – говорится в тексте.