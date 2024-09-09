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Россиянин пропал в Гулрыпшском районе
Россиянин пропал в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Поиски работника местного лесного хозяйства ведутся вторые сутки. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T12:37+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Россиянин пропал в селе Ажара Гулрыпшского района, сообщает МЧС Абхазии. Пропавший мужчина 1979 года рождения работал в местном лесном хозяйстве. Пока поиски результатов не дали.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Россиянин пропал в Гулрыпшском районе
12:37 09.09.2024 (обновлено: 12:47 09.09.2024)
Поиски работника местного лесного хозяйства ведутся вторые сутки.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Россиянин пропал в селе Ажара Гулрыпшского района, сообщает МЧС Абхазии.
Пропавший мужчина 1979 года рождения работал в местном лесном хозяйстве.
"Поиски продолжаются вторые сутки в Кодорском ущелье, в окрестностях села Ажара. Сотрудники МЧС исследовали горный массив и русло реки Мрамба", – говорится в публикации.
Пока поиски результатов не дали.