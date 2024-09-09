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Россиянин пропал в Гулрыпшском районе

Россиянин пропал в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

Поиски работника местного лесного хозяйства ведутся вторые сутки. 09.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Россиянин пропал в селе Ажара Гулрыпшского района, сообщает МЧС Абхазии. Пропавший мужчина 1979 года рождения работал в местном лесном хозяйстве. Пока поиски результатов не дали.

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