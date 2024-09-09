Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/rossiyanin-propal-v-gulrypshskom-rayone-1052215593.html
Россиянин пропал в Гулрыпшском районе
Россиянин пропал в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Поиски работника местного лесного хозяйства ведутся вторые сутки. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T12:37+0300
2024-09-09T12:47+0300
в абхазии
абхазия
новости
мчс абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052215412_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_968a795c0ebd5fd69b6f620d912d5236.jpg
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Россиянин пропал в селе Ажара Гулрыпшского района, сообщает МЧС Абхазии. Пропавший мужчина 1979 года рождения работал в местном лесном хозяйстве. Пока поиски результатов не дали.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052215412_0:463:900:1138_1920x0_80_0_0_0abcc77068f50f14a83466f3e5a7ebcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии

Россиянин пропал в Гулрыпшском районе

12:37 09.09.2024 (обновлено: 12:47 09.09.2024)
© Foto / МЧС АбхазииРоссиянин пропал в Гулрыпшском районе
Россиянин пропал в Гулрыпшском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2024
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться
Поиски работника местного лесного хозяйства ведутся вторые сутки.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Россиянин пропал в селе Ажара Гулрыпшского района, сообщает МЧС Абхазии.
Пропавший мужчина 1979 года рождения работал в местном лесном хозяйстве.

"Поиски продолжаются вторые сутки в Кодорском ущелье, в окрестностях села Ажара. Сотрудники МЧС исследовали горный массив и русло реки Мрамба", – говорится в публикации.

Пока поиски результатов не дали.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0