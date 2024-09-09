https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/takie-obstoyatelstva-kosilov-o-sprose-na-abkhaziyu-v-barkhatnyy-sezon--1052215308.html

Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон

Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон

Sputnik Абхазия

Летний турсезон сменился бархатным. Об итогах и планах на ближайшие месяцы в интервью радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления российской... 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T13:15+0300

2024-09-09T13:15+0300

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Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон

Косилов отметил, что бронирование на осень проходит активно."Но надо учитывать, что и цены на осень значительно дешевле, чем на летний сезон. Возможно, это те туристы, которые не смогли поехать летом", – сказал Косилов. Он также отметил, что отдых осенью стал на 20-30 процентов дешевле, чем летом. Слушайте подкаст.

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