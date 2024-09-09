https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/takie-obstoyatelstva-kosilov-o-sprose-na-abkhaziyu-v-barkhatnyy-sezon--1052215308.html
Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон
Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон
Sputnik Абхазия
Летний турсезон сменился бархатным. Об итогах и планах на ближайшие месяцы в интервью радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления российской... 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T13:15+0300
2024-09-09T13:15+0300
2024-09-09T14:25+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
туризм
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052216269_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_95504256a832f40b10bb5515a3550754.jpg
Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон
Косилов отметил, что бронирование на осень проходит активно."Но надо учитывать, что и цены на осень значительно дешевле, чем на летний сезон. Возможно, это те туристы, которые не смогли поехать летом", – сказал Косилов. Он также отметил, что отдых осенью стал на 20-30 процентов дешевле, чем летом. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052216269_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_2aeddd04f11138548c0a6107bcbc6af9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Косилов о спросе на Абхазию в бархатный сезон
13:15 09.09.2024 (обновлено: 14:25 09.09.2024)
Летний турсезон сменился бархатным. Об итогах и планах на ближайшие месяцы в интервью радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Косилов отметил, что бронирование на осень проходит активно.
"Но надо учитывать, что и цены на осень значительно дешевле, чем на летний сезон. Возможно, это те туристы, которые не смогли поехать летом", – сказал Косилов.
Он также отметил, что отдых осенью стал на 20-30 процентов дешевле, чем летом.