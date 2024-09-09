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Тания о Маслякове: знал, что делает и с кем
Тания о Маслякове: знал, что делает и с кем
Sputnik Абхазия
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии", режиссер, киноактер Тимур Тания поделился своими воспоминаниями о работе с Александром Масляковым. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T16:45+0300
2024-09-09T16:45+0300
2024-09-09T18:02+0300
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Тания о Маслякове
Sputnik Абхазия
Тания о Маслякове
8 сентября умер советский и российский телеведущий Александр Масляков, сообщили в Международном союзе КВН.Ему было 82 года. Масляков был ведущим КВН с 1964 года.Своими воспоминаниями о Маслякове в интервью радио Sputnik поделился участник команды КВН "Нарты из Абхазии", режиссер, актер Тимур Тания. Он также признался, что у команды "Нарты из Абхазии" был слоган "Александр Васильевич – первый президент планеты КВН, который признал Республику Абхазия". Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, квн, александр масляков, команда квн "нарты из абхазии", аудио
подкасты, абхазия, россия, квн, александр масляков, команда квн "нарты из абхазии", аудио
Тания о Маслякове: знал, что делает и с кем
16:45 09.09.2024 (обновлено: 18:02 09.09.2024)
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии", режиссер, киноактер Тимур Тания поделился своими воспоминаниями о работе с Александром Масляковым.
8 сентября умер советский и российский телеведущий Александр Масляков, сообщили в Международном союзе КВН.
Ему было 82 года. Масляков был ведущим КВН с 1964 года.
Своими воспоминаниями о Маслякове в интервью радио Sputnik поделился участник команды КВН "Нарты из Абхазии", режиссер, актер Тимур Тания.
"Он всегда был человеком волевым, он знал, что делает, с кем делает. Очень строго следил за порядком команд, всей работы. Он был профессионалом своего дела с большой буквы, не только как ведущий, но и как редактор, как создатель этой передачи. При нем она была на высоком уровне. Она дала миллионам молодых людей определенный выход, раскрыла творческий потенциал очень многих. И его уход нас очень расстроил", – сказал Тания.
Он также признался, что у команды "Нарты из Абхазии" был слоган "Александр Васильевич – первый президент планеты КВН, который признал Республику Абхазия".