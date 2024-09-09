Тания о Маслякове: знал, что делает и с кем

"Он всегда был человеком волевым, он знал, что делает, с кем делает. Очень строго следил за порядком команд, всей работы. Он был профессионалом своего дела с большой буквы, не только как ведущий, но и как редактор, как создатель этой передачи. При нем она была на высоком уровне. Она дала миллионам молодых людей определенный выход, раскрыла творческий потенциал очень многих. И его уход нас очень расстроил", – сказал Тания.