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"Уазик" сгорел на республиканской трассе в районе Цандрыпша
"Уазик" сгорел на республиканской трассе в районе Цандрыпша
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Автомобиль марки "УАЗ" перевернулся и загорелся на республиканской трассе в районе поселка Цандрыпш в понедельник, 9 сентября, сообщили... 09.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Автомобиль марки "УАЗ" перевернулся и загорелся на республиканской трассе в районе поселка Цандрыпш в понедельник, 9 сентября, сообщили Sputnik в ПСО по охране Гагрского района МЧС Абхазии Сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 10:50. Возгорание удалось потушить. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, который к моменту прибытия спасателей уже был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. В ведомстве уточнили, что "уазик" перевернулся из-за столкновения с другой машиной – ВАЗ-2107. У последнего разбита фара.
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"Уазик" сгорел на республиканской трассе в районе Цандрыпша
13:11 09.09.2024 (обновлено: 14:26 09.09.2024)
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Автомобиль марки "УАЗ" перевернулся и загорелся на республиканской трассе в районе поселка Цандрыпш в понедельник, 9 сентября, сообщили Sputnik в ПСО по охране Гагрского района МЧС Абхазии
Сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 10:50. Возгорание удалось потушить.
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, который к моменту прибытия спасателей уже был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
В ведомстве уточнили, что "уазик" перевернулся из-за столкновения с другой машиной – ВАЗ-2107. У последнего разбита фара.