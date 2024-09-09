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Взаимный интерес: взаимодействие с коллегами из России в библиотечной сфере
Взаимный интерес: взаимодействие с коллегами из России в библиотечной сфере
Sputnik Абхазия
Сотрудники государственной республиканской библиотеки для молодежи ездили в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе программы профессионального... 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T10:04+0300
2024-09-09T10:04+0300
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Взаимный интерес: взаимодействие с коллегами из России в библиотечной сфере
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: взаимодействие с коллегами из России в библиотечной сфере
Сотрудники государственной республиканской библиотеки для молодежи ездили в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе программы профессионального развития "Наши библиотеки: читать по-русски". Какие впечатления получили участники из Абхазии, в чем состояла программа и как может помочь взаимодействие в библиотечной сфере развивать библиотечное дело, работу с читателями, которая в конечном счете влияет на то, чтобы привлекать к чтению все больше людей. Об этом в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия говорили участники форума- завотделом инновационной деятельности Медей Цвижба, библиотекарем отдела абонемента Викторией Чиковани, а также директором республиканской библиотеки для молодежи Юлией Еник.В условиях, когда в Абхазии нет системы подготовки и переподготовки кадров, сотрудников библиотек, данная возможность была важна, отметила Еник.Полная версия беседы в аудиофайле.Сотрудники государственной республиканской библиотеки для молодежи приняли участие в программе профессионального развития в Санкт-Петербурге. Для них были организованы просветительские лекции, сессии, конференции и экскурсии.Гости из 10 стран, в том числе - Абхазии, Азербайджана, Армении, Индии и Казахстана смогли ознакомиться с технологиями, подходами к работе и современными книжными фондами Петербурга.
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библиотеки, книги, библиотекари, технологии, сотрудничество, абхазия, россия, культура, чтение, читатель, взаимный интерес, подкасты, аудио
библиотеки, книги, библиотекари, технологии, сотрудничество, абхазия, россия, культура, чтение, читатель, взаимный интерес, подкасты, аудио
Сотрудники государственной республиканской библиотеки для молодежи ездили в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе программы профессионального развития "Наши библиотеки: читать по-русски". Какие впечатления получили участники из Абхазии, в чем состояла программа и как может помочь взаимодействие в библиотечной сфере развивать библиотечное дело, работу с читателями, которая в конечном счете влияет на то, чтобы привлекать к чтению все больше людей. Об этом в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия
говорили участники форума- завотделом инновационной деятельности Медей Цвижба, библиотекарем отдела абонемента Викторией Чиковани, а также директором республиканской библиотеки для молодежи Юлией Еник.
В условиях, когда в Абхазии нет системы подготовки и переподготовки кадров, сотрудников библиотек, данная возможность была важна, отметила Еник.
Полная версия беседы в аудиофайле
.
Сотрудники государственной республиканской библиотеки для молодежи приняли участие в программе профессионального развития в Санкт-Петербурге. Для них были организованы просветительские лекции, сессии, конференции и экскурсии.
Гости из 10 стран, в том числе - Абхазии, Азербайджана, Армении, Индии и Казахстана смогли ознакомиться с технологиями, подходами к работе и современными книжными фондами Петербурга.