https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/grazhdanin-i-nachalnik-kvitsiniya-o-sostoyanii-gosdach-abkhazii-1052223537.html

Гражданин и начальник: Квициния о состоянии госдач Абхазии

Гражданин и начальник: Квициния о состоянии госдач Абхазии

Sputnik Абхазия

Как используются госдачи Абхазии в настоящее время, в каком они состоянии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления государственными дачами... 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T16:25+0300

2024-09-10T16:25+0300

2024-09-10T16:25+0300

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Гражданин и начальник: Квициния о состоянии госдач Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Квициния о состоянии госдач Абхазии

На балансе управления находятся шесть государственных дач. В основном они используются для экскурсионной деятельности, но также есть небольшой номерной фонд для проживания, и, конечно, на госдачах Абхазия принимает официальные делегации из других стран.По словам Беслана Квициния, самая посещаемая дача – дача на озере Рица. Объект открыт всего три месяца и пользуется большой популярностью. Квициния объяснил, какую пользу приносят дачи, которые находятся в аренде, и за счет чего существуют те, которые используются по целевому назначению.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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