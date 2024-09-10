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Модернизация электросетей началась в Лыхны
Модернизация электросетей началась в Лыхны
Sputnik Абхазия
Работы начались месяц назад и завершатся в ближайшую неделю. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T21:52+0300
2024-09-10T21:52+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В Лыхны началась модернизация электросетей, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Специалисты "Черноморэнерго" установили 21 новую опору и трансформатор мощностью 160 кВА. Следующий этап — монтаж изолированных проводов. Работы финансируются из республиканского бюджета и завершатся в течение недели.
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абхазия: благоустройство районов и городов, новости, гудаутский район, черноморэнерго
абхазия: благоустройство районов и городов, новости, гудаутский район, черноморэнерго
Модернизация электросетей началась в Лыхны
Работы начались месяц назад и завершатся в ближайшую неделю.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В Лыхны началась модернизация электросетей, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
По словам замглавы села Астамура Бганба, в поселке Аджимтшыгра, где живет около 40 семей, большие проблемы со светом.
Специалисты "Черноморэнерго" установили 21 новую опору и трансформатор мощностью 160 кВА. Следующий этап — монтаж изолированных проводов.
Работы финансируются из республиканского бюджета и завершатся в течение недели.