https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/modernizatsiya-elektrosetey-nachalas-v-lykhny-1052227548.html

Модернизация электросетей началась в Лыхны

Модернизация электросетей началась в Лыхны

Sputnik Абхазия

Работы начались месяц назад и завершатся в ближайшую неделю. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В Лыхны началась модернизация электросетей, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Специалисты "Черноморэнерго" установили 21 новую опору и трансформатор мощностью 160 кВА. Следующий этап — монтаж изолированных проводов. Работы финансируются из республиканского бюджета и завершатся в течение недели.

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абхазия: благоустройство районов и городов, новости, гудаутский район, черноморэнерго