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Переход на круглогодичный режим и техсостояние: Квициния рассказал о госдачах Абхазии

Переход на круглогодичный режим и техсостояние: Квициния рассказал о госдачах Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии шесть государственных дач и самая популярная среди них по посещаемости туристов – дача Сталина на озере Рица. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T21:56+0300

2024-09-10T21:56+0300

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Всего в Абхазии шесть государственных дач – официальная резиденция президента в Сухуме, на озере Рица, в Новом Афоне, Мюссере, Лдзаа и Гагре. Все они стоят на балансе управления государственными дачами республики. Как рассказал в программе радио Sputnik "Гражданин и начальник" руководитель этого управления Беслан Квициния, дача Сталина на озере Рица - самая популярная, но работает она только в летом. В связи с этим власти намерены провести внутри объекта отопление и зимой организовать доставку туристов по озеру Рица на катерах. Таким образом, посещение дачи станет возможным круглый год. В самом плохом состоянии находится госдача в Новом Афоне. Ее территория составляет 117 гектаров и требует больших затрат на содержание. При этом дохода она не приносит, здание давно нуждается в капитальном ремонте. В плохом техническом состоянии также дача Сталина в Мюссере. Уже встал вопрос о ее закрытии для посещения.

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