https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/primakov-protivniki-rossii-khotyat-ottyanut-ot-nee-abkhaziyu-1052225608.html

Примаков: противники России хотят оттянуть от нее Абхазию

Примаков: противники России хотят оттянуть от нее Абхазию

Sputnik Абхазия

По словам главы Россотрудничества, другие страны активно вкладывают ресурсы в то, чтобы привлечь Абхазию к себе. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T16:42+0300

2024-09-10T16:42+0300

2024-09-10T17:17+0300

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россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Противники России хотят оттянуть от нее Абхазию, заявил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.Примаков отметил, что Русский дом активно работает в республике, в частности, в Сухуме и Галском районе, что абхазские студенты, в свою очередь, поступают в российские вузы.Попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике не было, добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/moskva-otbalansiruet-luchshikh-druzey-kotorye-kusayut-kormyaschuyu-ruku-1052213070.html

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абхазия, россия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии