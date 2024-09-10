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Примаков: противники России хотят оттянуть от нее Абхазию
Примаков: противники России хотят оттянуть от нее Абхазию
Sputnik Абхазия
По словам главы Россотрудничества, другие страны активно вкладывают ресурсы в то, чтобы привлечь Абхазию к себе. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T16:42+0300
2024-09-10T16:42+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Противники России хотят оттянуть от нее Абхазию, заявил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.Примаков отметил, что Русский дом активно работает в республике, в частности, в Сухуме и Галском районе, что абхазские студенты, в свою очередь, поступают в российские вузы.Попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике не было, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/moskva-otbalansiruet-luchshikh-druzey-kotorye-kusayut-kormyaschuyu-ruku-1052213070.html
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абхазия, россия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии
абхазия, россия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии
Примаков: противники России хотят оттянуть от нее Абхазию
16:42 10.09.2024 (обновлено: 17:17 10.09.2024)
По словам главы Россотрудничества, другие страны активно вкладывают ресурсы в то, чтобы привлечь Абхазию к себе.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik.
Противники России хотят оттянуть от нее Абхазию, заявил в интервью РИА Новости
глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться ее переманить, работают очень активно и в это вкладывают огромные ресурсы. Должны ли мы сдаваться? Должны ли у нас руки опускаться? Конечно, нет," — подчеркнул он.
Примаков отметил, что Русский дом активно работает в республике, в частности, в Сухуме и Галском районе, что абхазские студенты, в свою очередь, поступают в российские вузы.
Попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике не было, добавил он.