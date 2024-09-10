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СБГ Абхазии и Погрануправление ФСБ России совершили совместный облет госграницы
СБГ Абхазии и Погрануправление ФСБ России совершили совместный облет госграницы
Sputnik Абхазия
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T20:44+0300
2024-09-10T20:44+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии и Погрануправление ФСБ России в республике провели совместный облет госграницы, сообщает пресс-служба СГБ.В плановом мероприятии принимали участие председатель СГБ Дмитрий Кучуберия, начальник Погрануправления ФСБ Сергей Щедрин, глава погрануправления СГБ Рустам Латипов. Они осмотрели погранотделения ФСБ и СГБ в Кодорском ущелье, заслушали доклады их начальников о ситуации на стыковых направлениях и на абхазо-грузинской границе в целом.
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абхазия, новости, пограничное управление фсб рф
абхазия, новости, пограничное управление фсб рф
СБГ Абхазии и Погрануправление ФСБ России совершили совместный облет госграницы
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik.
Служба госбезопасности Абхазии и Погрануправление ФСБ России в республике провели совместный облет госграницы, сообщает
пресс-служба СГБ.
В плановом мероприятии принимали участие председатель СГБ Дмитрий Кучуберия, начальник Погрануправления ФСБ Сергей Щедрин, глава погрануправления СГБ Рустам Латипов.
Они осмотрели погранотделения ФСБ и СГБ в Кодорском ущелье, заслушали доклады их начальников о ситуации на стыковых направлениях и на абхазо-грузинской границе в целом.
"Осмотр участка ответственности прошел успешно, результаты взаимодействия были подытожены, на государственной границе признаков нарушений обнаружено не было", — говорится в публикации СГБ.