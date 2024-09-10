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СБГ Абхазии и Погрануправление ФСБ России совершили совместный облет госграницы

СБГ Абхазии и Погрануправление ФСБ России совершили совместный облет госграницы

Sputnik Абхазия

Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T20:44+0300

2024-09-10T20:44+0300

2024-09-10T20:44+0300

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии и Погрануправление ФСБ России в республике провели совместный облет госграницы, сообщает пресс-служба СГБ.В плановом мероприятии принимали участие председатель СГБ Дмитрий Кучуберия, начальник Погрануправления ФСБ Сергей Щедрин, глава погрануправления СГБ Рустам Латипов. Они осмотрели погранотделения ФСБ и СГБ в Кодорском ущелье, заслушали доклады их начальников о ситуации на стыковых направлениях и на абхазо-грузинской границе в целом.

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