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Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса

Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса

Sputnik Абхазия

В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". О том, что интересного ждет зрителей, как меняется фестиваль в течении десяти лет, об... 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T12:52+0300

2024-09-10T12:52+0300

2024-09-10T12:52+0300

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Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса Sputnik Абхазия Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса

В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". О том, что интересного ждет зрителей, как меняется фестиваль в течении десяти лет, об этом в эфире радио Sputnik рассказала, Народная артистка Абхазии, худрук концертного зала Пицундского храма Марина Шамба.По словам Марины Шамба, за 10 лет фестиваль обрел признание в музыкальных кругах России и Европы, стал местом притяжения артистов высокого класса."В нашем Пицундском храме можно послушать музыкантов из разных уголков мира. Они все высокого класса. Пицунда стала музыкальным центром, куда стремятся известные музыканты. Я горжусь Абхазией, что она может устраивать такие замечательные фестивали", - сказала Шамба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.В этом году участвовать в фестивале будут исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.Фестиваль продлится до 14 сентября.

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