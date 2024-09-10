https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/shamba-ob-organnykh-vecherakh-v-pitsunde-mesto-prityazheniya-artistov-vysokogo-klassa-1052221764.html
Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса
Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса
Sputnik Абхазия
В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". О том, что интересного ждет зрителей, как меняется фестиваль в течении десяти лет, об... 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T12:52+0300
2024-09-10T12:52+0300
2024-09-10T12:52+0300
радио
подкасты
культура
пицунда
пицундский орган
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0a/1052221600_0:0:534:301_1920x0_80_0_0_4f1dfd70b8f4100120c67350042abb72.jpg
Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса
Sputnik Абхазия
Шамба об "Органных вечерах в Пицунде": место притяжения артистов высокого класса
В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". О том, что интересного ждет зрителей, как меняется фестиваль в течении десяти лет, об этом в эфире радио Sputnik рассказала, Народная артистка Абхазии, худрук концертного зала Пицундского храма Марина Шамба.По словам Марины Шамба, за 10 лет фестиваль обрел признание в музыкальных кругах России и Европы, стал местом притяжения артистов высокого класса."В нашем Пицундском храме можно послушать музыкантов из разных уголков мира. Они все высокого класса. Пицунда стала музыкальным центром, куда стремятся известные музыканты. Я горжусь Абхазией, что она может устраивать такие замечательные фестивали", - сказала Шамба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.В этом году участвовать в фестивале будут исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.Фестиваль продлится до 14 сентября.
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0a/1052221600_0:0:508:381_1920x0_80_0_0_7943d738ea5b94164fa84622c3024ba6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, культура, пицунда, пицундский орган, аудио
подкасты, культура, пицунда, пицундский орган, аудио
В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". О том, что интересного ждет зрителей, как меняется фестиваль в течении десяти лет, об этом в эфире радио Sputnik рассказала, Народная артистка Абхазии, худрук концертного зала Пицундского храма Марина Шамба.
По словам Марины Шамба, за 10 лет фестиваль обрел признание в музыкальных кругах России и Европы, стал местом притяжения артистов высокого класса.
"В нашем Пицундском храме можно послушать музыкантов из разных уголков мира. Они все высокого класса. Пицунда стала музыкальным центром, куда стремятся известные музыканты. Я горжусь Абхазией, что она может устраивать такие замечательные фестивали", - сказала Шамба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В этом году участвовать в фестивале будут исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.
Фестиваль продлится до 14 сентября.