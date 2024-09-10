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Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет

Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет

Sputnik Абхазия

Журналист Рамиль Замдыханов о новом учебнике на Украине, в котором карта страны изображена без Крыма, в эфире радио Sputnik. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

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Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет Sputnik Абхазия Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе."Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", – написала Федина в своем Telegram-канале.По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", – добавила Федина.Журналист Рамиль Замдыханов в эфире радио Sputnik отметил, что ошибки на учебнике нет. Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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