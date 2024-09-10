https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/zamdykhanov-o-novom-uchebnike-na-ukraine-bez-kryma-oshibki-nikakoy-net--1052218773.html
Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет
Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет
Sputnik Абхазия
Журналист Рамиль Замдыханов о новом учебнике на Украине, в котором карта страны изображена без Крыма, в эфире радио Sputnik. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T10:19+0300
2024-09-10T10:19+0300
2024-09-10T11:09+0300
радио
подкасты
украина
крым
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052218608_0:38:810:493_1920x0_80_0_0_1a25f6d0456676b1ec482daa3e9642c1.jpg
Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет
Sputnik Абхазия
Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе."Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", – написала Федина в своем Telegram-канале.По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", – добавила Федина.Журналист Рамиль Замдыханов в эфире радио Sputnik отметил, что ошибки на учебнике нет. Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/09/1052218608_0:0:810:607_1920x0_80_0_0_c7d2e329ab56caee2bc7c10c83f39b08.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, украина, крым, россия, аудио
подкасты, украина, крым, россия, аудио
Замдыханов о новом учебнике на Украине без Крыма: ошибки никакой нет
10:19 10.09.2024 (обновлено: 11:09 10.09.2024)
Журналист Рамиль Замдыханов о новом учебнике на Украине, в котором карта страны изображена без Крыма, в эфире радио Sputnik.
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе.
"Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", – написала Федина в своем Telegram-канале.
По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", – добавила Федина.
Журналист Рамиль Замдыханов в эфире радио Sputnik
отметил, что ошибки на учебнике нет.
"А здесь не ошибка, здесь человек, который рисовал обложку для этого учебника, сознательно или несознательно, нарисовал так, как оно есть на самом деле. Крым не входит в состав Украины, это правда. И так, как нарисовано на карте, это отображает абсолютную историческую справедливость и существующую объективную реальность. Ладно, дизайнер нарисовал, вот он ошибся или не ошибся. Этот макет где-то два или три утверждения точно проходит, плюс аппарат, который печатает эти обложки, потом выплевывает их — несколько тысяч штук. Это все видит довольно много людей и ни у кого из них тоже ни глаз, ни сознание не цепляется", – считает журналист.
Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".