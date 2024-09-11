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Анкваб встретился с посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе
Анкваб встретился с посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T19:58+0300
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в абхазии
пропавшие без вести
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красный крест
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту. Премьер-министр подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.По данным МИД Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. С абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам.
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пропавшие без вести, абхазия, красный крест
пропавшие без вести, абхазия, красный крест
Анкваб встретился с посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту.
Аньес Коту отметила, что основная цель - это не только установление судьбы пропавших, но и исключение ошибок в процессе идентификации.
Премьер-министр подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.
По данным МИД Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. С абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам.