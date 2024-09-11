https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/ankvab-vstretilsya-s-poslannikom-mkkk-po-propavshim-bez-vesti-na-kavkaze--1052248019.html

Анкваб встретился с посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе

Анкваб встретился с посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

пропавшие без вести

абхазия

красный крест

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту. Премьер-министр подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.По данным МИД Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. С абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам.

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пропавшие без вести, абхазия, красный крест