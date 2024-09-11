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Бжания: сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться

Бжания: сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться и укрепляться в будущем. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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аслан бжания

башар асад

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться и укрепляться в будущем. Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения. По словам президента Абхазии, Асад стойко и мужественно отстаивает интересы своего народа в непростых условиях и ведет Сирию по пути всестороннего развития и прогресса. 29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии. Был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей.

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абхазия, сирия, политика, аслан бжания, башар асад