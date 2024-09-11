https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/bzhaniya-sotrudnichestvo-mezhdu-abkhaziey-i-siriey-budet-rasshiryatsya--1052244056.html
Бжания: сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться
Бжания: сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться и укрепляться в будущем. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T14:59+0300
2024-09-11T14:59+0300
2024-09-11T16:06+0300
в абхазии
абхазия
сирия
политика
аслан бжания
башар асад
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102496/47/1024964778_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6276703e49d96388c97e262bdb41809a.jpg
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться и укрепляться в будущем. Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения. По словам президента Абхазии, Асад стойко и мужественно отстаивает интересы своего народа в непростых условиях и ведет Сирию по пути всестороннего развития и прогресса. 29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии. Был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей.
абхазия
сирия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102496/47/1024964778_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6de87fda02c0c80b2a7b68f2646a2be4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сирия, политика, аслан бжания, башар асад
абхазия, сирия, политика, аслан бжания, башар асад
Бжания: сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться
14:59 11.09.2024 (обновлено: 16:06 11.09.2024)
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Сирией будет расширяться и укрепляться в будущем.
Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения.
По словам президента Абхазии, Асад стойко и мужественно отстаивает интересы своего народа в непростых условиях и ведет Сирию по пути всестороннего развития и прогресса.
"Абхазский народ искренне благодарен Вам за признание независимости нашей страны и высоко ценит дружбу между Абхазией и Сирией", — отметил Бжания.
29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии. Был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей.