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Делегация Абхазии приняла участие в форуме Kazan Digital Week 2024
Делегация Абхазии приняла участие в форуме Kazan Digital Week 2024
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Делегация Абхазии приняла участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани, рассказал в интервью Sputnik член... 11.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Делегация Абхазии приняла участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани, рассказал в интервью Sputnik член делегации, депутат Парламента Абхазии Инар Садзба. В рамках форума абхазская делегация встречалась с заместителем премьера Республики Татарстан Романом Шайхутдиновым, а также посетила места, где развивают IT-технологии, среди которых IT-парк Иннополис, добавил Садзба. В состав делегации вошли депутаты Инар Садзба и Инар Гицба, представитель МИД Джамал Бганба и генеральный директор "А-Мобайл" Борис Барциц. Форум открылся 9 сентября и завершится 11 сентября. Цель Международного форума Kazan Digital Week - содействии в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.
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абхазия, казань, it-компании, политика
Делегация Абхазии приняла участие в форуме Kazan Digital Week 2024
14:46 11.09.2024 (обновлено: 16:02 11.09.2024)
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Делегация Абхазии приняла участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани, рассказал в интервью Sputnik член делегации, депутат Парламента Абхазии Инар Садзба.
"Здесь представлены крупные российские компании, обсуждения проходят по многим интересным темам, выступают очень серьезные спикеры. На пленарном заседании присутствовали министр цифрового развития России, глава Татарстана. Из интересного нам –это то, что связано с цифровой трансформацией государственного управления, то что связано с цифровыми технологиями в энергетике, в банковской и социальной сферах", – отметил он.
В рамках форума абхазская делегация встречалась с заместителем премьера Республики Татарстан Романом Шайхутдиновым, а также посетила места, где развивают IT-технологии, среди которых IT-парк Иннополис, добавил Садзба.
В состав делегации вошли депутаты Инар Садзба и Инар Гицба, представитель МИД Джамал Бганба и генеральный директор "А-Мобайл" Борис Барциц.
Форум открылся 9 сентября и завершится 11 сентября.
Цель Международного форума Kazan Digital Week - содействии в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.