https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/delegatsiya-abkhazii-prinyala-uchastie-v-forume-kazan-digital-week-2024-1052243563.html

Делегация Абхазии приняла участие в форуме Kazan Digital Week 2024

Делегация Абхазии приняла участие в форуме Kazan Digital Week 2024

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Делегация Абхазии приняла участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани, рассказал в интервью Sputnik член... 11.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-11T14:46+0300

2024-09-11T14:46+0300

2024-09-11T16:02+0300

в абхазии

абхазия

казань

it-компании

политика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0b/1052243382_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fe24f343298990efcbcd40bc217020a4.jpg

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Делегация Абхазии приняла участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани, рассказал в интервью Sputnik член делегации, депутат Парламента Абхазии Инар Садзба. В рамках форума абхазская делегация встречалась с заместителем премьера Республики Татарстан Романом Шайхутдиновым, а также посетила места, где развивают IT-технологии, среди которых IT-парк Иннополис, добавил Садзба. В состав делегации вошли депутаты Инар Садзба и Инар Гицба, представитель МИД Джамал Бганба и генеральный директор "А-Мобайл" Борис Барциц. Форум открылся 9 сентября и завершится 11 сентября. Цель Международного форума Kazan Digital Week - содействии в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.

абхазия

казань

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, казань, it-компании, политика