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Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой

Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой

Sputnik Абхазия

Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб поделилась своими впечатлениями о выступлении на фестивале "Органные вечера в Пицунде". 11.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-11T18:29+0300

2024-09-11T18:29+0300

2024-09-11T18:29+0300

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Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой Sputnik Абхазия Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой

В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". В числе приехавших артистов Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб. Ей уже доводилось принимать участие в этом фестивале в самом его начале. "Впечатления самые благоприятные, потому что приехать в Пицунду – это уже впечатление"... Орган тогда был совершенно в другом состоянии. Сейчас проделана очень серьезная реставрация, орган зазвучал по-новому. Я получила большое удовольствие от общения с инструментом, от общения с публикой", – рассказала Голуб. Слушайте подкаст.

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