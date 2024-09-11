https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/golub-ob-organnykh-vecherakh-v-pitsunde-udovolstvie-ot-obscheniya-s-instrumentom-i-publikoy-1052244783.html
Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой
Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой
Sputnik Абхазия
Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб поделилась своими впечатлениями о выступлении на фестивале "Органные вечера в Пицунде". 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T18:29+0300
2024-09-11T18:29+0300
2024-09-11T18:29+0300
радио
подкасты
абхазия
пицунда
пицундский орган
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0b/1052244897_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9b85169d038373eb0a8156d6b8ad71f8.jpg
Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой
Sputnik Абхазия
Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой
В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". В числе приехавших артистов Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб. Ей уже доводилось принимать участие в этом фестивале в самом его начале. "Впечатления самые благоприятные, потому что приехать в Пицунду – это уже впечатление"... Орган тогда был совершенно в другом состоянии. Сейчас проделана очень серьезная реставрация, орган зазвучал по-новому. Я получила большое удовольствие от общения с инструментом, от общения с публикой", – рассказала Голуб. Слушайте подкаст.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0b/1052244897_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a80829e7e87053804689b62ea0e8a774.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, пицунда, пицундский орган, аудио
подкасты, абхазия, пицунда, пицундский орган, аудио
Голуб об "Органных вечерах в Пицунде": удовольствие от общения с инструментом и публикой
Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб поделилась своими впечатлениями о выступлении на фестивале "Органные вечера в Пицунде".
В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". В числе приехавших артистов Заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб. Ей уже доводилось принимать участие в этом фестивале в самом его начале.
"Впечатления самые благоприятные, потому что приехать в Пицунду – это уже впечатление"... Орган тогда был совершенно в другом состоянии. Сейчас проделана очень серьезная реставрация, орган зазвучал по-новому. Я получила большое удовольствие от общения с инструментом, от общения с публикой", – рассказала Голуб.