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Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде

Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде

Sputnik Абхазия

Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей. Ежегодно из-за этих насекомых вырубают и сжигают 10-20 деревьев. Об этих работах, а также о том... 11.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-11T14:52+0300

2024-09-11T14:52+0300

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Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде Sputnik Абхазия Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде

Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей. Ежегодно из-за этих насекомых вырубают и сжигают 10-20 деревьев. Об этих работах, а также о том, какова ситуация с самшитом и есть ли шанс на спасение растений, в эфире радио Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора заповедника Сабина Лобода. Слушайте подкаст.

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