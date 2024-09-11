https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/loboda-o-spasenii-reliktovykh-sosen-v-pitsunde--1052243903.html
Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде
Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде
Sputnik Абхазия
Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей. Ежегодно из-за этих насекомых вырубают и сжигают 10-20 деревьев. Об этих работах, а также о том... 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T14:52+0300
2024-09-11T14:52+0300
2024-09-11T16:04+0300
радио
подкасты
абхазия
пицунда
сосны
экология
вредители
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0b/1052247212_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_6c2ad733d10b185584ac1fa4b8cfc877.jpg
Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде
Sputnik Абхазия
Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде
Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей. Ежегодно из-за этих насекомых вырубают и сжигают 10-20 деревьев. Об этих работах, а также о том, какова ситуация с самшитом и есть ли шанс на спасение растений, в эфире радио Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора заповедника Сабина Лобода. Слушайте подкаст.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0b/1052247212_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_fd6915fafb0bd409227c5d34a8407106.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, пицунда, сосны, экология, вредители, аудио
подкасты, абхазия, пицунда, сосны, экология, вредители, аудио
Лобода о спасении реликтовых сосен в Пицунде
14:52 11.09.2024 (обновлено: 16:04 11.09.2024)
Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей. Ежегодно из-за этих насекомых вырубают и сжигают 10-20 деревьев. Об этих работах, а также о том, какова ситуация с самшитом и есть ли шанс на спасение растений, в эфире радио Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора заповедника Сабина Лобода.
Слушайте подкаст
.