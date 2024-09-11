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Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии
Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T16:30+0300
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2024-09-11T18:39+0300
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики напомнила, что в море нельзя купать в шторм, после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром. ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений судоводителями маломерных судов. Рейды по акватории республики проводятся круглый год.
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мчс абхазии, абхазия, черное море
мчс абхазии, абхазия, черное море
Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии
16:30 11.09.2024 (обновлено: 18:39 11.09.2024)
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики напомнила, что в море нельзя купать в шторм, после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром.
По данным МЧС, с начала 2024 года зарегистрировано восемь происшествий: два человека погибли, шесть человек удалось спасти.
ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений судоводителями маломерных судов. Рейды по акватории республики проводятся круглый год.