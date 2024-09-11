Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/nazvana-data-ofitsialnogo-zakrytiya-kupalnogo-sezona-v-abkhazii-1052247605.html
Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии
Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T16:30+0300
2024-09-11T18:39+0300
в абхазии
мчс абхазии
абхазия
черное море
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890747_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_1a8092ebcd53103ec779a22f26f726fd.jpg
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики напомнила, что в море нельзя купать в шторм, после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром. ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений судоводителями маломерных судов. Рейды по акватории республики проводятся круглый год.
абхазия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890747_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e9bb19e612ac21aaefde0f2170a6c42a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мчс абхазии, абхазия, черное море
мчс абхазии, абхазия, черное море

Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии

16:30 11.09.2024 (обновлено: 18:39 11.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛетний вайб
Летний вайб - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики напомнила, что в море нельзя купать в шторм, после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром.
По данным МЧС, с начала 2024 года зарегистрировано восемь происшествий: два человека погибли, шесть человек удалось спасти.
ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений судоводителями маломерных судов. Рейды по акватории республики проводятся круглый год.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0