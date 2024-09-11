https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/nazvana-data-ofitsialnogo-zakrytiya-kupalnogo-sezona-v-abkhazii-1052247605.html

Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии

Названа дата официального закрытия купального сезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

абхазия

черное море

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики напомнила, что в море нельзя купать в шторм, после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром. ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений судоводителями маломерных судов. Рейды по акватории республики проводятся круглый год.

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мчс абхазии, абхазия, черное море