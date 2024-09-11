https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/odin-chelovek-pogib-v-avarii-v-ochamchyrskom-rayone-1052243265.html

Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе

Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 cен – Sputnik. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщили Sputnik в ПСО Очамчырского района. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 cен – Sputnik. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщили Sputnik в ПСО Очамчырского района. В машине находились два пассажира, один из них погиб.

очамчырский район

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