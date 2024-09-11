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Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе
Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 cен – Sputnik. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщили Sputnik в ПСО Очамчырского района. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T13:40+0300
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СУХУМ, 11 cен – Sputnik. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщили Sputnik в ПСО Очамчырского района. В машине находились два пассажира, один из них погиб.
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мвд абхазии, мчс абхазии, дтп, очамчырский район, абхазия
мвд абхазии, мчс абхазии, дтп, очамчырский район, абхазия
Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе
13:40 11.09.2024 (обновлено: 16:00 11.09.2024)
СУХУМ, 11 cен – Sputnik. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщили Sputnik в ПСО Очамчырского района.
Сигнал поступил на пульт дежурной части в 12:10. По информации выехавших на место спасателей, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
В машине находились два пассажира, один из них погиб.