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Тело россиянина, утонувшего в акватории Гагры, нашли после трех дней поисков
Тело россиянина, утонувшего в акватории Гагры, нашли после трех дней поисков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Тело россиянина Сергея Тимофеева, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили после трех дней поисков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T11:05+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Тело россиянина Сергея Тимофеева, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили после трех дней поисков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что 56-летней Тимофеев приехал в республику из Санкт-Петербурга.Его тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.
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Тело россиянина, утонувшего в акватории Гагры, нашли после трех дней поисков
11:05 11.09.2024 (обновлено: 11:46 11.09.2024)
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Тело россиянина Сергея Тимофеева, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили после трех дней поисков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Отмечается, что 56-летней Тимофеев приехал в республику из Санкт-Петербурга.
Его тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.