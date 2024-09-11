https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/telo-rossiyanina-utonuvshego-v-akvatorii-gagry-nashli-posle-trekh-dney-poiskov-1052229332.html

Тело россиянина, утонувшего в акватории Гагры, нашли после трех дней поисков

Тело россиянина, утонувшего в акватории Гагры, нашли после трех дней поисков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Тело россиянина Сергея Тимофеева, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили после трех дней поисков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Тело россиянина Сергея Тимофеева, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили после трех дней поисков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что 56-летней Тимофеев приехал в республику из Санкт-Петербурга.Его тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.

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