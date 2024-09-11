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Участок дороги отремонтировали в Верхней Эшере
Участок дороги отремонтировали в Верхней Эшере
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Бетонное покрытие проселочной дороги в полтора километра сделали на улице Раисы Курикба в селе Верхняя Эшера, сообщила администрация... 11.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-11T10:40+0300
2024-09-11T10:40+0300
2024-09-11T11:48+0300
в абхазии
сухумский район
абхазия
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Бетонное покрытие проселочной дороги в полтора километра сделали на улице Раисы Курикба в селе Верхняя Эшера, сообщила администрация Сухумского района. Этот участок примыкает к республиканской трассе. В рамках работ провели капремонт системы отведения сточных вод, благоустроили территорию памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также отремонтировали заезд к сельской школе.
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сухумский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
сухумский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Участок дороги отремонтировали в Верхней Эшере
10:40 11.09.2024 (обновлено: 11:48 11.09.2024) СУХУМ, 11 сен – Sputnik.
Бетонное покрытие проселочной дороги в полтора километра сделали на улице Раисы Курикба в селе Верхняя Эшера, сообщила
администрация Сухумского района.
Этот участок примыкает к республиканской трассе.
В рамках работ провели капремонт системы отведения сточных вод, благоустроили территорию памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также отремонтировали заезд к сельской школе.