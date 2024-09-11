https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/uchastok-dorogi-otremontirovali-v-verkhney-eshere--1052229623.html

Участок дороги отремонтировали в Верхней Эшере

Участок дороги отремонтировали в Верхней Эшере

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Бетонное покрытие проселочной дороги в полтора километра сделали на улице Раисы Курикба в селе Верхняя Эшера, сообщила администрация... 11.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухумский район

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Бетонное покрытие проселочной дороги в полтора километра сделали на улице Раисы Курикба в селе Верхняя Эшера, сообщила администрация Сухумского района. Этот участок примыкает к республиканской трассе. В рамках работ провели капремонт системы отведения сточных вод, благоустроили территорию памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также отремонтировали заезд к сельской школе.

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Sputnik Абхазия

сухумский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов