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Бюджет и соцобязательства: Делба о финансовом положении Абхазии
Бюджет и соцобязательства: Делба о финансовом положении Абхазии
Sputnik Абхазия
О бюджетных показателях Абхазии в 2024 году и как правительство будет выполнять бюджетные обязательства, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр... 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T09:00+0300
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О бюджетных показателях Абхазии в 2024 году и как правительство будет выполнять бюджетные обязательства, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. SputnikАбхазия выполнит обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По его словам, это приоритетные и защищенные расходы.Министр финансов отметил, что социальных обязательств у республиканских властей много."Есть у нас социальные выплаты, объем которых в 2024 году превышает 260 млн руб – 13 категорий получают эти социальные выплаты. Помимо прямых социальных выплат, еще существуют социально значимые расходы. По-прежнему у нас остаются масштабными расходы на систему здравоохранения. Если брать период январь-август, то на эти цели уже направлено 307 млн руб. Такого уровня расходов у нас никогда не было", – подчеркнул Делба.К мерам социальной поддержки относятся и принимаемые решения по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим гражданам. За 8 месяцев 2024 года такую помощь получили 1842 человека на сумму 232 млн руб.Перевыполнение бюджетаЗа 8 месяцев 2024 года собственные доходы Абхазии увеличились на 1 млрд руб больше, чем за аналогичный период 2023 года.По его словам, в республике новых налогов нет, ставки и льготы не меняются. Темпы роста доходов происходят за счет увеличения экономической активности, расширение предпринимательства на территории страны. Лидером по поступлениям в республиканский бюджет остается НДС – единственный налоговый доход, который поступает в республиканский бюджет. Его уровень, по словам Делба, достаточно высокий.В республике продолжается работа по автоматизации бюджетного учета. По мнению Владимира Делба, это ключевая позиция в развитии бюджетного процесса."Автоматизация бюджетного учета открывает нам новые возможности, дает полную возможность видеть финансовые активы, мы на сегодняшний день обладаем достоверной полной информацией о кассовых оборотах, о кассовых выплатах, поступлениях. Соответственно с применением автоматизации бюджетного учета мы будем обладать всей информацией, в том числе по начислению доходов в бюджет, по выплатам из бюджета. Это большой шаг. Очень надеюсь, что в текущем году удастся реализовать", – добавил он.
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абхазия, министерство финансов абхазии, финансы, политика, владимир делба
абхазия, министерство финансов абхазии, финансы, политика, владимир делба
О бюджетных показателях Абхазии в 2024 году и как правительство будет выполнять бюджетные обязательства, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По его словам, это приоритетные и защищенные расходы.
"Мы как прежде будем находить средства и направлять на выплату заработных плат. Но это не будет происходить молниеносно, без ущерба общей бюджетной системы. Естественно, мы будем принимать меры по защите бюджета. Будем приостанавливать расходы капитального характера, переносить на более поздние периоды. Но социальные выплаты будем обеспечивать", – отметил Делба.
Министр финансов отметил, что социальных обязательств у республиканских властей много.
"Есть у нас социальные выплаты, объем которых в 2024 году превышает 260 млн руб – 13 категорий получают эти социальные выплаты. Помимо прямых социальных выплат, еще существуют социально значимые расходы. По-прежнему у нас остаются масштабными расходы на систему здравоохранения. Если брать период январь-август, то на эти цели уже направлено 307 млн руб. Такого уровня расходов у нас никогда не было", – подчеркнул Делба.
К мерам социальной поддержки относятся и принимаемые решения по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим гражданам. За 8 месяцев 2024 года такую помощь получили 1842 человека на сумму 232 млн руб.
За 8 месяцев 2024 года собственные доходы Абхазии увеличились на 1 млрд руб больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"Дело в том, что за 8 месяцев текущего года в бюджетную систему двух уровней –республиканскую и местную – поступило на 1 млрд руб больше, чем в прошлом году. Если брать, как исполняется закон о республиканском бюджете, то и здесь мы видим темпы роста доходов. За январь-август собственные доходы в республиканский бюджет составили 4,4 млрд руб, что составляет 63% от утвержденных значений. Темп роста – 828 млн руб", – пояснил Владимир Делба.
По его словам, в республике новых налогов нет, ставки и льготы не меняются. Темпы роста доходов происходят за счет увеличения экономической активности, расширение предпринимательства на территории страны. Лидером по поступлениям в республиканский бюджет остается НДС – единственный налоговый доход, который поступает в республиканский бюджет. Его уровень, по словам Делба, достаточно высокий.
В республике продолжается работа по автоматизации бюджетного учета. По мнению Владимира Делба, это ключевая позиция в развитии бюджетного процесса.
"Автоматизация бюджетного учета открывает нам новые возможности, дает полную возможность видеть финансовые активы, мы на сегодняшний день обладаем достоверной полной информацией о кассовых оборотах, о кассовых выплатах, поступлениях. Соответственно с применением автоматизации бюджетного учета мы будем обладать всей информацией, в том числе по начислению доходов в бюджет, по выплатам из бюджета. Это большой шаг. Очень надеюсь, что в текущем году удастся реализовать", – добавил он.