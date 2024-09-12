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Бюджет и соцобязательства: Делба о финансовом положении Абхазии

Бюджет и соцобязательства: Делба о финансовом положении Абхазии

Sputnik Абхазия

О бюджетных показателях Абхазии в 2024 году и как правительство будет выполнять бюджетные обязательства, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр... 12.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-12T09:00+0300

2024-09-12T09:00+0300

2024-09-12T09:00+0300

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владимир делба

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О бюджетных показателях Абхазии в 2024 году и как правительство будет выполнять бюджетные обязательства, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. SputnikАбхазия выполнит обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По его словам, это приоритетные и защищенные расходы.Министр финансов отметил, что социальных обязательств у республиканских властей много."Есть у нас социальные выплаты, объем которых в 2024 году превышает 260 млн руб – 13 категорий получают эти социальные выплаты. Помимо прямых социальных выплат, еще существуют социально значимые расходы. По-прежнему у нас остаются масштабными расходы на систему здравоохранения. Если брать период январь-август, то на эти цели уже направлено 307 млн руб. Такого уровня расходов у нас никогда не было", – подчеркнул Делба.К мерам социальной поддержки относятся и принимаемые решения по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим гражданам. За 8 месяцев 2024 года такую помощь получили 1842 человека на сумму 232 млн руб.Перевыполнение бюджетаЗа 8 месяцев 2024 года собственные доходы Абхазии увеличились на 1 млрд руб больше, чем за аналогичный период 2023 года.По его словам, в республике новых налогов нет, ставки и льготы не меняются. Темпы роста доходов происходят за счет увеличения экономической активности, расширение предпринимательства на территории страны. Лидером по поступлениям в республиканский бюджет остается НДС – единственный налоговый доход, который поступает в республиканский бюджет. Его уровень, по словам Делба, достаточно высокий.В республике продолжается работа по автоматизации бюджетного учета. По мнению Владимира Делба, это ключевая позиция в развитии бюджетного процесса."Автоматизация бюджетного учета открывает нам новые возможности, дает полную возможность видеть финансовые активы, мы на сегодняшний день обладаем достоверной полной информацией о кассовых оборотах, о кассовых выплатах, поступлениях. Соответственно с применением автоматизации бюджетного учета мы будем обладать всей информацией, в том числе по начислению доходов в бюджет, по выплатам из бюджета. Это большой шаг. Очень надеюсь, что в текущем году удастся реализовать", – добавил он.

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абхазия, министерство финансов абхазии, финансы, политика, владимир делба