https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/grazhdanin-abkhazii-dvazhdy-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-rossiyu-krupnuyu-partiyu--sigaret-1052256118.html

Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию сигарет

Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию сигарет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию табачной продукции, сообщили в пресс-службе Краснодарской... 12.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-12T15:37+0300

2024-09-12T15:37+0300

2024-09-12T15:48+0300

в абхазии

государственная граница

абхазия

россия

сигареты

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию табачной продукции, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни. Спустя несколько недель этот же мужчина совершил аналогичное правонарушение повторно. У него обнаружили еще 760 пачек сигарет. Весь товар изъят, в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.

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