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Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию сигарет
Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию сигарет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию табачной продукции, сообщили в пресс-службе Краснодарской... 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T15:37+0300
2024-09-12T15:37+0300
2024-09-12T15:48+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию табачной продукции, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни. Спустя несколько недель этот же мужчина совершил аналогичное правонарушение повторно. У него обнаружили еще 760 пачек сигарет. Весь товар изъят, в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.
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государственная граница, абхазия, россия, сигареты
государственная граница, абхазия, россия, сигареты
Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию сигарет
15:37 12.09.2024 (обновлено: 15:48 12.09.2024)
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии дважды пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию табачной продукции, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Мужчина следовал из Абхазии в Россию с чемоданом и большой дорожной сумкой. При досмотре его багажа нашли 760 пачек сигарет марки CHAPMAN. Рыночная стоимость всей партии составила более 140 тысяч рублей.
Спустя несколько недель этот же мужчина совершил аналогичное правонарушение повторно. У него обнаружили еще 760 пачек сигарет.
Весь товар изъят, в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.