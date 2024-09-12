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Кара-Осман-оглы рассказал о поездке абхазской делегации на Байконур
Кара-Осман-оглы рассказал о поездке абхазской делегации на Байконур
Sputnik Абхазия
Глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik рассказал о том, как принимают делегацию из Абхазии в городе Байконуре. 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T14:38+0300
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Кара-Осман-оглы рассказал о визите абхазской делегации на Байконур
Sputnik Абхазия
Кара-Осман-оглы рассказал о визите абхазской делегации на Байконур
10 сентября в городе Байконуре прошла встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным. Они обсудили вопросы взаимодействия, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта.11 сентября делегация из Абхазии, которая находится с рабочей поездкой в городе Байконуре, посетила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала с Байконура в 19:23. Длительность экспедиции составит 202 дня. За этот период космонавты должны будут провести свыше 40 экспериментов.Своими впечатлениями о пребывании на космодроме Байконур, в интервью радио Sputnik поделился глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы. "Такая возможность редко кому удается. Это грандиозное зрелище. Можно сказать, что мы первые абхазы, которые в таком формате посетили этот город и имели счастье наблюдать пилотируемый запуск", – рассказал Кара-Осман-оглы. 12 сентября танцоры из Абхазии примут участие в VII городском фестивале национальных культур "Дружба народов!"Слушайте подкаст.
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Кара-Осман-оглы рассказал о поездке абхазской делегации на Байконур
14:38 12.09.2024 (обновлено: 14:51 12.09.2024)
Глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik рассказал о том, как принимают делегацию из Абхазии в городе Байконуре.
10 сентября в городе Байконуре прошла встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным. Они обсудили вопросы взаимодействия, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта.
11 сентября делегация из Абхазии, которая находится с рабочей поездкой в городе Байконуре, посетила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала с Байконура в 19:23. Длительность экспедиции составит 202 дня. За этот период космонавты должны будут провести свыше 40 экспериментов.
Своими впечатлениями о пребывании на космодроме Байконур, в интервью радио Sputnik поделился глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы.
"Такая возможность редко кому удается. Это грандиозное зрелище. Можно сказать, что мы первые абхазы, которые в таком формате посетили этот город и имели счастье наблюдать пилотируемый запуск", – рассказал Кара-Осман-оглы.
12 сентября танцоры из Абхазии примут участие в VII городском фестивале национальных культур "Дружба народов!"
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