https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/pervoe-armyanskoe-selo-v-abkhazii-v-mtsare-otmetili-145-let-so-dnya-osnovaniya-1052257305.html

Первое армянское село в Абхазии: в Мцаре отметили 145 лет со дня основания

Первое армянское село в Абхазии: в Мцаре отметили 145 лет со дня основания

Sputnik Абхазия

Первые две группы армян численностью около 400 человек, спасаясь от преследований со стороны Османской империи, прибыли в Абхазию в начале осени 1879 года. 12.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-12T19:05+0300

2024-09-12T19:05+0300

2024-09-12T19:10+0300

в абхазии

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гудаутский район

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армянская община абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. 145-летие со дня основания первого армянского села в Абхазии отметили в Мцаре Гудаутского района в четверг, 12 сентября. В праздничных церемониях приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, члены правительства, депутаты, руководство Гулаутского района, гости со всех городов и районов страны, а также Адлера и Сочи. Глава государства посетил Мцарскую школу, где к новому учебному году завершили капитальный ремонт за счет средства Армянской общины Абхазии. Он осмотрел кабинеты, пообщался с дирекцией школы и жителями села. После состоялась церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному павшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Мемориал был реконструирован в преддверии знаменательной даты. В своей поздравительной речи глава государства отметил, что много лет назад село Мцара стало местом спасения для амшенских армян. Он также подчеркнул мужество и героизм бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, что демонстрирует яркий пример служения Абхазии. Глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба сказал, что история не раз доказывала братские отношения между абхазами и армянами. "Тому доказательство военное время, когда легендарный герой всего абхазского народа, ушедший недавно из жизни, Альберт Тополян встал рядом с нашим руководителем, первым президентом республики Владиславом Ардзинба. Мы не должны этого забывать. Вечная память нашим героям", - отметил он. Председатель Армянской общины Абхазии Алик Минасян поблагодарил президента Аслана Бжания, депутатов Парламента, глав администраций за то, что посетили праздник. Он напомнил, что его предки нашли спасение от геноцида Османской империи в Абхазии, где их тепло приняли местные жители. "Именно здесь приютили наших предков из исторического Амшена. Мы хорошо знаем, с какой теплотой они были приняты коренным населением. Жители Аацы и других близлежащих сел протянули руку помощи, оказывали всякое содействие, окружали всех своим радушием, а старейшины определили место, где армяне стали строить новую жизнь", - сказал он. На празднование юбилейной даты в Мцару приехали сотни людей. В центре села построили сцену. Гостей развлекали песнями, танцами детские вокальные и хореографические коллективы, молодые артисты исполнили песни на абхазском и армянском языках. Завершился день праздничным застольем с абхазскими и армянскими национальными блюдами.

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абхазия, гудаутский район, армяне, армянская община абхазии, аслан бжания