https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/posrednik-delba-o-byudzhetnoy-politike-abkhazii--1052228907.html
Посредник: Делба о бюджетной политике Абхазии
Посредник: Делба о бюджетной политике Абхазии
Sputnik Абхазия
О бюджетных показателях и обязательствах в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T10:05+0300
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Посредник: Делба о бюджетной политике Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Делба о бюджетной политике Абхазии
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По его словам, это приоритетные и защищенные расходы."Мы как прежде будем находить средства и направлять на выплату заработных плат. Но это не будет происходить молниеносно, без ущерба общей бюджетной системы. Естественно, мы будем принимать меры по защите бюджета. Будем приостанавливать расходы капитального характера, переносить на более поздние периоды, но социальные выплаты будем обеспечивать", – отметил Делба.За 8 месяцев 2024 года собственные доходы Абхазии увеличились на 1 миллиард рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года."Дело в том, что за восемь месяцев текущего года в бюджетную систему двух уровней – республиканскую и местную – поступило на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году. Если брать, как исполняется закон о республиканском бюджете, то и здесь мы видим темпы роста доходов. За январь-август собственные доходы в республиканский бюджет составили 4,4 миллиарда рублей, что составляет 63% от утвержденных значений. Темп роста – 828 миллионов рублей", – пояснил Владимир Делба.Слушайте подкаст.
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Посредник: Делба о бюджетной политике Абхазии
10:05 12.09.2024 (обновлено: 10:28 12.09.2024)
О бюджетных показателях и обязательствах в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По его словам, это приоритетные и защищенные расходы.
"Мы как прежде будем находить средства и направлять на выплату заработных плат. Но это не будет происходить молниеносно, без ущерба общей бюджетной системы. Естественно, мы будем принимать меры по защите бюджета. Будем приостанавливать расходы капитального характера, переносить на более поздние периоды, но социальные выплаты будем обеспечивать", – отметил Делба.
За 8 месяцев 2024 года собственные доходы Абхазии увеличились на 1 миллиард рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"Дело в том, что за восемь месяцев текущего года в бюджетную систему двух уровней – республиканскую и местную – поступило на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году. Если брать, как исполняется закон о республиканском бюджете, то и здесь мы видим темпы роста доходов. За январь-август собственные доходы в республиканский бюджет составили 4,4 миллиарда рублей, что составляет 63% от утвержденных значений. Темп роста – 828 миллионов рублей", – пояснил Владимир Делба.