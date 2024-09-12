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Прозоров о попытке ВСУ захватить российскую буровую установку

Прозоров о попытке ВСУ захватить российскую буровую установку

Sputnik Абхазия

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в эфире радио Sputnik о попытке ВСУ захватить российскую буровую установку в Черном море. 12.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-12T12:20+0300

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Прозоров о попытке ВСУ захватить российскую буровую установку Sputnik Абхазия Прозоров о попытке ВСУ захватить российскую буровую установку

"В украинских спецслужбах и силовых структурах давно медийность вышла на первый план. И это больше всего характерно для ГУР. Сколько раз они уже отправляли своих бойцов на бесперспективные операции в Крыму, на Тендровской косе, Кинбурнской косе", – отметил Прозоров. При этом, по его мнению, подобные неудачные операции никак не демотивируют украинцев, потому что они про них не узнают. "В России даже не представляют, какой информационный блок стоит на Украине. Там жестко промывают мозги, там люди верят тому, что им говорят. У них есть доступ к российской информации, но они ее не смотрят. Они боятся, что если начнут читать наши телеграм-каналы, то у них будет разрыв шаблона, лопнет мыльный пузырь, где они побеждают", – подчеркнул эксперт.

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