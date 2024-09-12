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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/rossiyskie-voyska-za-dva-dnya-osvobodili-desyat-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1052256965.html
Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области
Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка... 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T17:54+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Об этом сообщило Минобороны России. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
россия
украина
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министерство обороны рф, россия, украина, курская область
министерство обороны рф, россия, украина, курская область

Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области

17:54 12.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола" в зоне СВО
88-я разведывательно-диверсионная бригада Эспаньола в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Российские войска за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Об этом сообщило Минобороны России.
Подразделения Вооруженных сил РФ отразили в Курской области четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении селений Медвежье и Новый путь.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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