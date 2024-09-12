https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/sochi-s-nachala-goda-prinyal-shest-millionov-turistov-1052253678.html

Сочи с начала года принял шесть миллионов туристов

Сочи с начала года принял шесть миллионов туристов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сочи с начала года принял уже шесть миллионов туристов, рассказал мэр Андрей Прошунин. 12.09.2024, Sputnik Абхазия

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сочи

туристы

россия

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сочи с начала года принял уже шесть миллионов туристов, рассказал мэр Андрей Прошунин. Как ранее сообщали туроператоры, туристы из России совершили в Абхазию около одного миллиона поездок, 45% из которых — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края.

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сочи, туристы, россия