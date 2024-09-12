https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/sochi-s-nachala-goda-prinyal-shest-millionov-turistov-1052253678.html
Сочи с начала года принял шесть миллионов туристов
Сочи с начала года принял шесть миллионов туристов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сочи с начала года принял уже шесть миллионов туристов, рассказал мэр Андрей Прошунин. 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T12:30+0300
2024-09-12T12:30+0300
2024-09-12T13:28+0300
сочи
туристы
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0c/1052252109_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9066a96e92c02856e299ba5901957144.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сочи с начала года принял уже шесть миллионов туристов, рассказал мэр Андрей Прошунин. Как ранее сообщали туроператоры, туристы из России совершили в Абхазию около одного миллиона поездок, 45% из которых — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края.
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0c/1052252109_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7f59ce20cb8d297bd693eca319753827.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сочи, туристы, россия
Сочи с начала года принял шесть миллионов туристов
12:30 12.09.2024 (обновлено: 13:28 12.09.2024)
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сочи с начала года принял уже шесть миллионов туристов, рассказал мэр Андрей Прошунин.
За весь 2023 год город посетили чуть более семи миллионов человек, в этом – ожидают восемь миллионов.
Как ранее сообщали туроператоры, туристы из России совершили в Абхазию около одного миллиона поездок, 45% из которых — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края.