https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/budkeev-ob-organnykh-vecherakh-v-pitsunde-vizitnaya-kartochka-abkhazii-na-mirovom-urovne-1052261413.html

Будкеев об "Органных вечерах в Пицунде": визитная карточка Абхазии на мировом уровне

Будкеев об "Органных вечерах в Пицунде": визитная карточка Абхазии на мировом уровне

Sputnik Абхазия

В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". Гость фестиваля, Заслуженный деятель искусств России Сергей Будкеев в эфире радио... 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T18:13+0300

2024-09-13T18:13+0300

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Взаимный интерес: Будкеев об "Органных вечерах в Пицунде" Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Будкеев об "Органных вечерах в Пицунде"

В Абхазии проходит X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". Гость фестиваля, Заслуженный деятель искусств России Сергей Будкеев в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от музыкального праздника в Пицунде, он оценил фестиваль, и рассказал, какое значение имеет сотрудничество двух народов в сфере культуры.В Пицунде собираются лучшие органисты, и зрители имеют возможность услышать разные интерпретации, множество музыкальных произведений, сказал Будкеев в интервью радио."Фестиваль имеет очень большой вес не только в республике, но и за ее приделами. Это одна из визитных карточек Абхазии на мировом уровне. Во-первых – великолепный орган, орган, находящийся в соборе, и акустика, и звучание, и тембры... Все это дает возможность в наилучшем виде представить мировую музыкальную культуру", - отметил Будкеев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.В этом году участвовать в фестивале будут исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.

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подкасты, взаимный интерес, пицунда, пицундский орган, музыка, аудио