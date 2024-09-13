https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/glavnyy-chetverg-amaba-o-reshenii-ekologicheskikh-problem-v-gagrskom-rayone--1052251904.html

Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе

Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T11:36+0300

2024-09-13T11:36+0300

2024-09-13T11:36+0300

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Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе

9 сентября в селе Алахадзы Гагрского района произошло новое возгорание на свалке. Это частая проблема, одной из причин которой становится человеческий фактор. Бывают и случаи самовозгорания. О том, как местные власти решают эту проблему, в интервью радио Sputnik рассказал начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба. Он отметил, что проблема с возгоранием на свалке в районе стоит уже на протяжении 10 лет. О том, как это отражается на экологии, слушайте в подкасте.

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