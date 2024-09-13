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Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе
Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T11:36+0300
2024-09-13T11:36+0300
2024-09-13T11:36+0300
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Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе
9 сентября в селе Алахадзы Гагрского района произошло новое возгорание на свалке. Это частая проблема, одной из причин которой становится человеческий фактор. Бывают и случаи самовозгорания. О том, как местные власти решают эту проблему, в интервью радио Sputnik рассказал начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба. Он отметил, что проблема с возгоранием на свалке в районе стоит уже на протяжении 10 лет. О том, как это отражается на экологии, слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гагрский район, экология, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гагрский район, экология, аудио
Главный четверг: Амаба о решении экологических проблем в Гагрском районе
Начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
9 сентября в селе Алахадзы Гагрского района произошло новое возгорание на свалке. Это частая проблема, одной из причин которой становится человеческий фактор. Бывают и случаи самовозгорания. О том, как местные власти решают эту проблему, в интервью радио Sputnik рассказал начальник гагрского отделения Госкомитета по экологии Инал Амаба.
Он отметил, что проблема с возгоранием на свалке в районе стоит уже на протяжении 10 лет.
О том, как это отражается на экологии, слушайте в подкасте.