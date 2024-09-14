https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/tarkil-rasskazala-o-rabote-vspomogatelnoy-shkoly-v-sukhume-v-novom-uchebnom-godu-1052260856.html

Таркил рассказала о работе вспомогательной школы в Сухуме в новом учебном году

Таркил рассказала о работе вспомогательной школы в Сухуме в новом учебном году

Sputnik Абхазия

В специальной общеобразовательной коррекционной школе восьмого вида в Сухуме учатся 170 детей с ограниченными возможностями. Школа восьмого вида... 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T12:53+0300

2024-09-14T12:53+0300

2024-09-14T12:53+0300

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Таркил рассказала о работе вспомогательной школы в Сухуме в новом учебном году Sputnik Абхазия Таркил рассказала о работе вспомогательной школы в Сухуме в новом учебном году

В специальной общеобразовательной коррекционной школе восьмого вида в Сухуме учатся 170 детей с ограниченными возможностями. Школа восьмого вида предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями психо-физического развития, но так как в Абхазии нет других школ, первого, второго, третьего вида – для слабовидящих, слабослышащих детей, все обучаются в школе восьмого вида.Это единственная вспомогательная школа в Абхазии, которая работает полноценно, и в ней обучаются дети из разных районов, рассказала Таркил.По ее словам, есть потребность в расширении данной школы, так как количество учеников превышает нормы."Это наш вопрос такой с восклицательным знаком. Хотелось бы, конечно, расширения школы, потому как проектная мощность на 90 человек, а в школе уже 170 учеников. У нас не хватает кабинетов, которые мы хотели бы оборудовать как полагается. К сожалению, существует такая проблема. Школа работает в две смены, это своего рода сложность, но пока так", – сказала Таркил.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Сухумская вспомогательная школа для детей с ограниченными возможностями была открыта в 1974 году. Тогда школа была четырехлетней. Потом учебное заведение развивалось, и сегодня это девятилетняя школа, в которой работают дефектологи, психологи, психиатр, детский врач. Капитальный ремонт здания вспомогательной школы был осуществлен в феврале 2014 года.

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абхазия, обучение, школа, люди с ограниченными возможностями, подкасты, аудио