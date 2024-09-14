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Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел в Абхазии
Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турнир проводится пятый раз, в этом году его призовой фонд составил 600 тысяч рублей. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T19:26+0300
2024-09-14T19:26+0300
2024-09-14T19:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел на Бзыбском ипподроме в субботу, 14 сентября. "Уже пятый год проводим этот турнир. Сегодня на Бзыбском ипподроме состоялись турниры по метанию дротиков и конному футболу, а также четыре забега на дистанциях 1200, 1600 и 2000 метров", - рассказал главный судья Федерации конного спорта Джарназ Бения. В метании дротиков участвовали команды из Гагры и села Куланырхуа, последняя победила со счетом 11:2. Эта команда одержала победу и в конном футболе. В забеге на дистанции 1200 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Адама Шегушева, второе - наездницы Оксаны Джикирба, третье - жокея Дмитрия Кардия. На дистанции 1600 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место занял скакун Дмитрия Кардия, второе - конь жокея Игоря Тарба и третье - лошадь Саира Гумба. В забеге на 2000 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева, третье - Саира Гумба. В заезде на дистанции в 2000 метров памяти Павла Ардзинба первое место заняла лошадь Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева и третье - Дмитрия Кардия. Общий призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.
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Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел в Абхазии
19:26 14.09.2024 (обновлено: 19:35 14.09.2024)
Турнир проводится пятый раз, в этом году его призовой фонд составил 600 тысяч рублей.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел на Бзыбском ипподроме в субботу, 14 сентября.
"Уже пятый год проводим этот турнир. Сегодня на Бзыбском ипподроме состоялись турниры по метанию дротиков и конному футболу, а также четыре забега на дистанциях 1200, 1600 и 2000 метров", - рассказал главный судья Федерации конного спорта Джарназ Бения.
В метании дротиков участвовали команды из Гагры и села Куланырхуа, последняя победила со счетом 11:2. Эта команда одержала победу и в конном футболе. В забеге на дистанции 1200 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Адама Шегушева, второе - наездницы Оксаны Джикирба, третье - жокея Дмитрия Кардия.
На дистанции 1600 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место занял скакун Дмитрия Кардия, второе - конь жокея Игоря Тарба и третье - лошадь Саира Гумба.
В забеге на 2000 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева, третье - Саира Гумба. В заезде на дистанции в 2000 метров памяти Павла Ардзинба первое место заняла лошадь Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева и третье - Дмитрия Кардия. Общий призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.