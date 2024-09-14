https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/turnir-po-konnomu-sportu-pamyati-pavla-ardzinba-proshel-v-abkhazii-1052268678.html

Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел в Абхазии

Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел в Абхазии

Sputnik Абхазия

Турнир проводится пятый раз, в этом году его призовой фонд составил 600 тысяч рублей. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T19:26+0300

2024-09-14T19:26+0300

2024-09-14T19:35+0300

в абхазии

скачки

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102138/26/1021382603_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_14a88478275c2cf0cc465f91066d382c.jpg

СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба прошел на Бзыбском ипподроме в субботу, 14 сентября. "Уже пятый год проводим этот турнир. Сегодня на Бзыбском ипподроме состоялись турниры по метанию дротиков и конному футболу, а также четыре забега на дистанциях 1200, 1600 и 2000 метров", - рассказал главный судья Федерации конного спорта Джарназ Бения. В метании дротиков участвовали команды из Гагры и села Куланырхуа, последняя победила со счетом 11:2. Эта команда одержала победу и в конном футболе. В забеге на дистанции 1200 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Адама Шегушева, второе - наездницы Оксаны Джикирба, третье - жокея Дмитрия Кардия. На дистанции 1600 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место занял скакун Дмитрия Кардия, второе - конь жокея Игоря Тарба и третье - лошадь Саира Гумба. В забеге на 2000 метров для чистокровных лошадей, рожденных в Абхазии, первое место заняла лошадь жокея Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева, третье - Саира Гумба. В заезде на дистанции в 2000 метров памяти Павла Ардзинба первое место заняла лошадь Тимура Чхебелия, второе - Адама Шегушева и третье - Дмитрия Кардия. Общий призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

скачки