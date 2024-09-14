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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Sputnik Абхазия
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм – с чем связан такой подход к... 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T10:22+0300
2024-09-14T10:22+0300
2024-09-14T10:27+0300
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Нас двое. "У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Sputnik Абхазия
Нас двое. "У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм – с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимание, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Слушайте подкасты РИА Новости.
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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
10:22 14.09.2024 (обновлено: 10:27 14.09.2024)
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм – с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимание, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.