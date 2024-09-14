https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/zakharova-zayavila-chto-rossiyskie-smi-podverglis-terroristicheskoy-atake-so-storony-ssha-1052266702.html

Захарова заявила, что российские СМИ подверглись террористической атаке со стороны США

Захарова заявила, что российские СМИ подверглись террористической атаке со стороны США

Sputnik Абхазия

13 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T13:18+0300

2024-09-14T13:18+0300

2024-09-14T13:18+0300

мария захарова

мид рф

новости

санкции

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС назвала американские санкции против российских СМИ террористической информационной атакой.Захарова подчеркнула, что санкции — это не случайность, а спланированные акции, которым несколько лет подвергались не только журналисты, но даже гости и спикеры."Нападение, которое сегодня Запад совершает на российских журналистов, завтра он может совершить на каждого из вас. Молчание недопустимо", — добавила Мария Захарова и пояснила, что молчание в этом случае означает согласие с подобным отношением.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

мария захарова, мид рф, новости, санкции