https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/zakharova-zayavila-chto-rossiyskie-smi-podverglis-terroristicheskoy-atake-so-storony-ssha-1052266702.html
Захарова заявила, что российские СМИ подверглись террористической атаке со стороны США
Захарова заявила, что российские СМИ подверглись террористической атаке со стороны США
Sputnik Абхазия
13 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T13:18+0300
2024-09-14T13:18+0300
2024-09-14T13:18+0300
мария захарова
мид рф
новости
санкции
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС назвала американские санкции против российских СМИ террористической информационной атакой.Захарова подчеркнула, что санкции — это не случайность, а спланированные акции, которым несколько лет подвергались не только журналисты, но даже гости и спикеры."Нападение, которое сегодня Запад совершает на российских журналистов, завтра он может совершить на каждого из вас. Молчание недопустимо", — добавила Мария Захарова и пояснила, что молчание в этом случае означает согласие с подобным отношением.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мария захарова, мид рф, новости, санкции
мария захарова, мид рф, новости, санкции
Захарова заявила, что российские СМИ подверглись террористической атаке со стороны США
13 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС назвала американские санкции против российских СМИ террористической информационной атакой.
"Российские журналисты подверглись настоящей террористической информационной атаке со стороны США", — заявила она.
Захарова подчеркнула, что санкции — это не случайность, а спланированные акции, которым несколько лет подвергались не только журналисты, но даже гости и спикеры.
"Нападение, которое сегодня Запад совершает на российских журналистов, завтра он может совершить на каждого из вас. Молчание недопустимо", — добавила Мария Захарова и пояснила, что молчание в этом случае означает согласие с подобным отношением.