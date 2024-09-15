https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/bartsits-rasskazal-o-soglashenii-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-o-priznanii-sudebnykh-resheniy-1052275911.html

Барциц рассказал о Соглашении между Абхазией и Россией о признании судебных решений

Барциц рассказал о Соглашении между Абхазией и Россией о признании судебных решений

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Министр юстиции Анри Барциц рассказал в интервью АГТРК о Соглашении между Абхазией и Россией о признании и приведении в исполнение... 15.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-15T18:00+0300

2024-09-15T18:00+0300

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Министр юстиции Анри Барциц рассказал в интервью АГТРК о Соглашении между Абхазией и Россией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Он уточнил, что в случае, если это Соглашение будет ратифицировано, вступившие в силу и не обжалованные решения абхазских судов будут признаваться на территории России. Это Соглашение не распространяется на физические лица, их деятельность, кредиты, жилищное имущество или же частную жизнь, добавил Барциц. Он напомнил, что Арбитражно-процессуальный кодекс был принят Парламентом Абхазии в ноябре 2014 года и вступил в силу в декабре того же года. "Арбитражно-процессуальный кодекс включает в себя большое количество статей, которые регулируют признание и приведение в исполнение решений арбитражных судов по экономическим делам – по предпринимательским вопросам иностранного государства на территории Абхазии", - отметил он. Статья 262 этого закона предусматривает реализацию решения судов иностранного государства на территории Абхазии при наличии договорных с ним отношений. Это также означает, что решения абхазских судов должны в обязательном порядке признаваться на территории государства, с которым заключен договор. Для реализации подобных зеркальных отношений необходимо заключить международный договор между обеими сторонами. Это было сделано в 2021 году. В документе прописано, что стороны применяют нормы конвенции ООН от 1958 года (Нью-Йоркская конвенция -прим.), которая включает в себя основные принципы взаимного признания и приведения в исполнение судебных, арбитражных решений. К тому же, добавил он, у абхазских предпринимателей при условии, что Соглашение вступит в силу, будет возможность выбрать страну, где будет проходить суд в случае возникновения спора между хозяйствующими субъектами. По его мнению, это Соглашение даст дополнительные возможности для предпринимателей Абхазии, так как в России много коммерческих банков, которые обладают достаточно привлекательными предложениями для бизнесменов.

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Sputnik Абхазия

абхазия, министерство юстиции абхазии, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии